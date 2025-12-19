В ОП рассказали о размере штрафов за иностранные вывески

Отдельного штрафа "за иностранную вывеску" в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) пока нет.

Штрафы за вывески, указатели и информационные таблички на иностранном языке могут достигать 10 тысяч рублей после вступления в силу нового закона. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что в законную силу с первого марта вступит документ о публичном ознакомлении потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках, которая теперь должна быть выполнена на русском языке. Вывеска, не соответствующая требованиям, будет расцениваться властями как несоблюдение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации.

Штраф для ИП - от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для юрлиц - от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Евгений Машаров, эксперт

Эксперт уточнил, что такой официальный запрет не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки. Дополнительно властями допускаются англицизмы, включенные в специальные словари. Согласно новому российскому закону, для вывесок на улицах дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов страны. Однако информация на этих языках должна быть идентична тому, что написано на русском как по содержанию, так и оформлению. Владелец вывески может распространить информацию для потребителя на иностранном языке, но тогда условием размещения данных будет появление такой же информации на русском языке.

Фото: Piter.tv