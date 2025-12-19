В ОП рассказали, в каких случаях можно поменять дату рождения в паспорте

Евгений Машаров назвал условия по смене документов.

Дату рождения в документах, удостоверяющих личность человека, можно заменить на российской территории в случае усыновления ребенка или если в свидетельстве о рождении была допущена ошибка. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что только из собственного желания у россиянина нет права менять дату рождения.

Дату рождения можно изменить только в том случае, если в первоначальных документах (свидетельство о рождении, куда вписывается дата рождения, указанная в справке из роддома) была допущена ошибка, но для этого необходимо обратиться в органы ЗАГС. Евгений Машаров, эксперт

Еще одним основанием для смены даты рождения в паспорте гражданина России может стать усыновление ребенка. Речь в этом случае может идти об обеспечении тайны усыновления ребенка. Однако обновленная дата не может быть перенесена более, сем на три месяца. Дополнительно по заявлению усыновителя в документах может быть исправлено место рождения. Такие возможности предоставляются человеку исключительно тогда, когда усыновленному малышу не исполнилось одного года. Евгений Машаров отметил, что по просьбе родителей судебная инстанция может изменить дату рождения усыновленного ребенка старше одного года, однако это должно быть обосновано уважительными причинами. Например, новые родители имеют на воспитании уже одного ребенка, поэтому хотят, чтобы их дети считались двойней.

Менять имя, фамилию и отчество совершеннолетние россияне могут по своему желанию. Ребенку до 14 лет изменить имя могут только родители и с разрешения органов опеки. С 14 лет несовершеннолетний гражданин России сам может подать такое заявление, но при этом для МВД потребуется согласие обоих родителей. При отсутствии такого согласия в вопросе может помочь судебное решение. Исключением станут случаи, когда лицо стало полностью дееспособным до достижения им возраста совершеннолетия.

Фото: Piter.tv