Глава ГУП ТЭК Тосненского района избил 8-летнего школьника

У мальчика диагностированы ушибы головы, конечностей и груди.

В Тосненском районе Ленинградской области руководитель местного отделения ГУП ТЭК на глазах родителей избил 8-летнего мальчика, – сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По информации журналистов, нападавший приходится родственником потерпевшего. Он напал на ребенка после того, как тот отказался прекратить гулять и идти домой. Мужчина начал угрожать школьнику в ответ на возмущения, направленные в адрес его жены. При этом руководитель ГУП ТЭК схватил ребенка за ухо.

Позже информация о происшествии дошла до родителей пострадавшего. Родственники встретились лично для выяснения обстоятельств конфликта. При этом мужчина вновь, уже при родителях мальчика, начал нападать на школьника. Правда, во второй раз его действия уже удалось снять на видео. Нападавший отказался давать какие-либо комментарии на счет инцидента.

Ранее мы писали, что росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством своим супруге и детям в 5-м Предпортовом проезде.

Фото: Piter.TV