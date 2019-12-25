Девочка-подросток пропала в Тосненском районе

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В Ленинградской области ищут пропавшего подростка. В Поисково-спасательном отряде "Северо-Запад" рассказали, что 12-летняя девочка потерялась 2 июля в СНТ "Захожье" Тосненского района, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Рост ребенка составляет 167 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в желтый дождевик, футболку и черные джинсы. С собой несла черную сумку или рюкзак.

Номера инфоргов: 8 (931) 250-57-03 (Юлия), 8 (911) 167-76-70 (Виктория), 8 (921) 957-31-16 (Петр). Если вам что-либо известно о девочке, позвоните им.

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Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"