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В лесу Ленобласти нашли пропавшую пенсионерку
Сегодня, 8:54
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В лесу Ленобласти нашли пропавшую пенсионерку

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Уже 16 июня женщину удалось найти и передать врачам скорой медицинской помощи.

В Выборгском районе Ленинградской области завершились поиски 89-летней пенсионерки. Вечером 13 июня пожилая женщина пошла прогуляться в лес из своего дома в Прибылово и не вернулась. Утром следующего дня соседи забили тревогу, сообщили в Поисково-спасательном отряде "Экстремум". 

Кроме того, в поисках участвовали ПСО "Северо-Запад", добровольцы отряда "ЛизаАлерт" и кинологи. Они проверили все дорожки и провели осмотр береговой линии с лодки. Уже 16 июня пропавшую удалось найти и передать врачам скорой медицинской помощи. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы вернули петербурженке трехлетнего сына, который потерялся в Приморском районе. Мальчик сбежал во время прогулки на Омской улице.

Фото: пресс-служба ПСО "Экстремум" 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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