В лесу Ленобласти нашли пропавшую пенсионерку

Уже 16 июня женщину удалось найти и передать врачам скорой медицинской помощи.

В Выборгском районе Ленинградской области завершились поиски 89-летней пенсионерки. Вечером 13 июня пожилая женщина пошла прогуляться в лес из своего дома в Прибылово и не вернулась. Утром следующего дня соседи забили тревогу, сообщили в Поисково-спасательном отряде "Экстремум".

Кроме того, в поисках участвовали ПСО "Северо-Запад", добровольцы отряда "ЛизаАлерт" и кинологи. Они проверили все дорожки и провели осмотр береговой линии с лодки. Уже 16 июня пропавшую удалось найти и передать врачам скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы вернули петербурженке трехлетнего сына, который потерялся в Приморском районе. Мальчик сбежал во время прогулки на Омской улице.

Фото: пресс-служба ПСО "Экстремум"