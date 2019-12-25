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Добровольцы разыскали заблудившегося мужчину в районе деревни Нурма
Сегодня, 10:24
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Добровольцы разыскали заблудившегося мужчину в районе деревни Нурма

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Помощь медицинских работников ему не потребовалась.

Спасатели провели поиски в Тосненском районе, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Вечером 29 июля в ведомство поступила заявка о пожилом мужчине, заблудившемся в лесном массиве в районе деревни Нурма. Пенсионера локализовали добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум". Потерпевшего вывели из леса и доставили до железнодорожного вокзала города Тосно. Помощь медицинских работников ему не потребовалась. 

Ранее на Piter.TV: под Выборгом продолжаются поиски 72-летней пенсионерки, пропавшей почти неделю назад. Женщина ушла собирать малину 25 июля и не вернулась. Поисковая зона оказалась сложной. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: спасатели, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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