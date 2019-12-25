Петербургские вузы вошли в топ по зарплатам выпускников-химиков и фармацевтов

Всего в двадцатке лучших представлены 8 профильных вузов Северной столицы из 87 учебных заведений рейтинга.

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал исследование доходов молодых специалистов, окончивших российские вузы в период с 2020 по 2025 год и занятых в химической промышленности и фармакологии.

В общероссийском зачете лидирует МГУ им. М. В. Ломоносова с медианной зарплатой выпускников 240 тыс. рублей, второе место занимает МФТИ (220 тыс. рублей). Однако петербургские учебные заведения также демонстрируют высокие показатели.

3-е место: СПбГУ (190 тыс. рублей). Университет остается единственным вузом, чьи выпускники – Н. И. Семёнов (1956 г.) и А. И. Екимов (2023 г.) – удостоены Нобелевских премий по химии.

5-е место: ИТМО (170 тыс. рублей).

7-е место: Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (155 тыс. рублей).

9-е место: Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (145 тыс. рублей).

10-е место: СПбПУ Петра Великого (140 тыс. рублей).

11-е место: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (135 тыс. рублей).

12-е место: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (130 тыс. рублей).

Всего в двадцатке лучших представлены 8 профильных вузов Северной столицы из 87 учебных заведений рейтинга. Исследование подготовлено аналитическим центром SuperJob на основе анализа реальных доходов специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что VI Конгресс молодых ученых перенесен из "Сириуса" в петербургский "Экспофорум".

Фото: Magnific