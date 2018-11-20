"На работу на велосипеде зимой" пройдет в Петербурге 8 февраля

Петербуржцы массово отправятся на работу на велосипедах.

Акция "На работу на велосипеде зимой" стартует в Петербурге 8 февраля. Для активистов, выступающих за экологичный вид транспорта, будут предусмотрены специальные точки обогрева и угощения. Об этом сообщают организаторы мероприятия на собственной странице в социальной сети Вконтакте.

В Петербурге этой зимой необыкновенно снежно - выбраться в эти сугробы на велосипеде настоящий подвиг! Посмотрите список партнёров акции - может быть, рядом с вами окажется точка, где можно угоститься кофе или сделать бесплатное ТО велосипеду? рассказывают о проекте создатели

Также специалисты отмечают, что в течение дня в Городском центре управления парковками будут обсуждаться вопросы развития велосипедной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, что в последний раз подобное событие состоялось 21 сентября.

Фото: Piter.tv