В Петербурге 22 сентября состоится акция "На работу на велосипеде"

В этом году для всех желающих организована возможность ехать не только на велосипеде, но и средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

В Петербурге 22 сентября состоится 30-я общегородская акция "На работу на велосипеде". Об этом сообщил Комитет по физической культуре и спорту.

В этом году для всех желающих организована возможность ехать не только на велосипеде, но и средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Утренний велозаезд пройдет по набережной реки Фонтанки от реки Невы и далее по Вознесенскому проспекту к Исаакиевской площади.

При необходимости, безвозмездно будет предоставлено необходимое количество велосипедов (в том числе электро) и СИМ. Велосипеды и СИМ будут предоставлены только участникам заезда, которые пришлют списки от своих организаций: ФИО, должность (1-2 человека от организации) на почту: hi@poshlipoehali.ru.

Сбор участников и разминка – в 8.00, в начале велополосы по наб. реки Фонтанки, 4. Старт заезда – в 8.30.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv