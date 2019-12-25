Россиянам рассказали, как безопасно перевозить детей на велосипеде

Сегодня на рынке представлены три основных решения для семейных велопрогулок.

С наступлением теплого сезона многие петербуржцы пересаживаются на велосипеды и все чаще отправляются на прогулки вместе с детьми. Однако выбор способа перевозки маленького пассажира требует особого внимания: от этого зависит не только комфорт поездки, но и безопасность ребенка. О том, на что стоит обратить внимание при покупке велокресла, прицепа или трейлер-байка, рассказал портал 110km.ru.

Сегодня на рынке представлены три основных решения для семейных велопрогулок. Самым привычным вариантом остаются детские велокресла. Они сравнительно недорогие, быстро устанавливаются и позволяют родителю постоянно видеть ребенка. Такой вариант подходит для непродолжительных поездок по городу. Однако специалисты отмечают, что при падении велосипеда риск травм для ребенка выше, чем при использовании других систем, а длительные поездки могут оказаться некомфортными из-за ограниченной подвижности.

Для путешествий на большие расстояния чаще рекомендуют велоприцепы. Они рассчитаны на перевозку одного или двух детей, защищают пассажиров от дождя и ветра, а благодаря низкому центру тяжести считаются более безопасными при возможных аварийных ситуациях. Внутри остается место для багажа, а ребенок может даже поспать во время поездки. В то же время прицеп увеличивает габариты велосипеда, требует больше пространства для маневров и подходит не ко всем моделям велосипедов.

Еще один вариант — трейлер-байк, представляющий собой полувелосипед, который крепится к взрослому. Ребенок может крутить педали, но не управляет рулем. Такая конструкция подходит детям, которые уже уверенно держатся в седле, и позволяет постепенно приучать их к самостоятельной езде.

Эксперты напоминают, что независимо от выбранной системы ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасности и обязательно носить защитный шлем. Кроме того, перед первой поездкой рекомендуется протестировать велосипед с установленным оборудованием без пассажира, чтобы привыкнуть к изменившейся управляемости.

Особую осторожность следует соблюдать при перевозке младенцев. Специалисты не рекомендуют использовать велоприцепы для поездок с детьми младше года по неровным дорогам, поскольку вибрации могут негативно сказаться на позвоночнике малыша. Если речь идет о самых маленьких пассажирах, лучше использовать специальные люльки только в режиме прогулочной коляски, а не во время движения велосипеда.

Также важно заранее убедиться, что выбранная система совместима с конкретной моделью велосипеда и не превышает допустимую нагрузку на раму. Перед покупкой специалисты советуют проконсультироваться в профильном магазине и обратить внимание на наличие сертифицированных ремней безопасности и световых элементов. По действующим правилам в велоприцепе можно перевозить не более двух детей младше семи лет.

Фото: unsplash (KBO Bike)