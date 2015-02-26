В "Кабинете велосипедиста" зарегистрировались свыше 37 тыс. петербуржцев

"Кабинет велосипедиста" интегрирован в мобильное приложение "Парковки Петербурга".

С момента запуска "Кабинета велосипедиста" в мае в нем зарегистрировались более 37 тыс. жителей Петербурга. Было зафиксировано порядка 42,5 тыс. активностей.

"Кабинет велосипедиста" интегрирован в мобильное приложение "Парковки Петербурга". Сервис создан по инициативе велоактивиста Николая Гарнова в рамках программы "Твой бюджет". Там можно строить маршруты и передвигаться по городу по личным или публичным трекам, получать достижения и участвовать в опросах.

После недавнего обновления приложение автоматически отфильтровывает ошибочные точки геопозиции, которые могут возникать из-за сбоев в работе GPS-модуля. Теперь маршруты строятся без ложных отклонений.

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Фото: Piter.TV