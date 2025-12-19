Операторы горячей линии Городского центра управления парковками обработали более 205 тыс. обращений в 2025 году

Служба технической поддержки функционирует круглосуточно, предоставляя консультацию жителям и гостям города по различным вопросам, связанным с парковочными зонами.

В 2025 году операторами горячей линии Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга было обработано свыше 205 тысяч запросов. Эта информация представлена учреждением СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Служба технической поддержки функционирует круглосуточно, предоставляя консультацию жителям и гостям города по различным вопросам, связанным с парковочными зонами. Рабочий график следующий: в рабочие дни с 8:00 до 20:00 запросы принимаются примерно 11 операторами, в выходные — около восьми сотрудников. В ночное время, с 20:00 до 8:00, поддержка обеспечивается двумя операторами.

Наиболее частыми причинами обращений горожан являлись вопросы, касающиеся способов оплаты парковочного места, штрафов, оформления разрешения на парковку и предоставления льгот.

Кроме оказания консультаций, специалисты службы регулярно мониторят исправность оборудования автоматических парковок. При обнаружении неполадок формируется срочная заявка специалистам соответствующих отделов для быстрого восстановления работоспособности.

Начиная с октября 2025 года, дополнительная консультация доступна в официальном сообществе учреждения в мессенджере MAX "Парковки и велодорожки СПб". Пользователи также имеют возможность обратиться за разъяснением по телефону круглосуточной горячей линии.

Фото: Piter.TV