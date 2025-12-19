В морозные выходные общественным транспортом Петербурга воспользовались свыше 6,6 млн пассажиров

Несмотря на экстремально низкие температуры, общественный транспорт работал стабильно и бесперебойно.

Петербургская транспортная система успешно справилась с зимними испытаниями: за минувшие двое суток услугами городского транспорта воспользовалось около 6,6 млн жителей и гостей города. Об этом проинформировал Комитет по транспорту.

Несмотря на экстремально низкие температуры, общественный транспорт работал стабильно и бесперебойно. Автобусы, трамваи, троллейбусы, метрополитен, пригородные поезда и аэропорт Пулково функционировали в обычном режиме, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Городские парковки и перехватывающие стоянки также обслуживали автомобилистов без происшествий.

Для дополнительной проверки функционирования транспорта были организованы специальные мероприятия. Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков, подвижной состав своевременно подготовлен к эксплуатации, запасная техника находилась в готовности, а микроклимат внутри транспортных средств поддерживался комфортным для пассажиров.

Повышенный контроль осуществлялся после формирования оперативного штаба 10 января, вызванного неблагоприятными погодными условиями, включая интенсивные снегопады.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург доставили 111 современных низкопольных трамваев.

Фото: Telegram / Начальник трансопртного цеха