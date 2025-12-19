В Петербург доставили 111 современных низкопольных трамваев

Новинки выделяются современным уровнем комфорта как для пассажиров, так и для машинистов.

Петербург завершил поставку всех 111 новейших низкопольных трамваев, предусмотренных контрактом с компанией "ПК Транспортные системы", заключённым в июле 2023 года. Последний экземпляр — трехсекционный вагон модели 71-931М "Витязь-М" — поступил в распоряжение города, информировала пресс-служба Смольного.

Сборка каждого транспортного средства проводилась на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А.Пироцкого.

Новинки выделяются современным уровнем комфорта как для пассажиров, так и для машинистов. Салоны оборудованы системами кондиционирования, зарядками USB и информационно-развлекательными комплексами. Входные площадки оснащены подогревом, препятствующим образованию льда зимой. За последние годы наша программа модернизации общественного транспорта приобрела серьезный размах.

Контракт предусматривал поставку различного типа трамваев: 17 одноколонных моделей "Левенок", 57 двусекционных "Богатырей-М", 36 трехсекционных "Витязей-М" и одного уникального трехсекционного двустороннего трамвая "Невец".

Эти машины оснащаются интеллектуальными системами активной безопасности и помощи водителю. Специальная техника контролирует скорость движения, автоматически тормозит перед преградами и сигнализацией светофоров. Дополнительно предусмотрена камера кругового обзора, автоматизированный перевод стрелок и связь водителя с диспетчерской службой через планшет.

Ранее мы сообщили о том, что маршрут троллейбуса № 46 временно изменили.

Фото: Правительство Петербурга