В Петербурге оперативно восстановили работу платных парковок

Пока система платной парковки работала с перебоями, штрафы не начислялись.

Сегодня, 27 ноября, в Петербурге были сбои в системы платных парковок. Сейчас работу парковочного пространства восстановили, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 минут. СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Пока система платной парковки работала с перебоями, штрафы не начислялись. Сейчас программу восстановили. Автомобилистов попросили соблюдать правила пользования платным парковочным пространством.

Ранее на Piter.tv: порядок оформления парковочных разрешений в Петербурге будет доработан. Одним из предполагаемых изменений будет закрепление за собственником квартиры права оформить на себя два парковочных разрешения. Это позволит жителям иметь возможность парковки для своих автомобилей без дополнительных сложностей.

Фото: Piter.tv