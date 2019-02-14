Порядок оформления парковочных разрешений в Петербурге будет доработан

Губернатор Александр Беглов отдал поручение городскому правительству Санкт-Петербурга доработать процедуру оформления парковочных разрешений для жителей. На рабочем совещании с членами правительства было отмечено, что существующий порядок нуждается в усовершенствовании, чтобы стать более понятным и прозрачным для граждан.

В настоящее время зона платной парковки охватывает почти весь исторический центр города. Порядок оформления парковочных разрешений станет фокусом работы правительства, чтобы обеспечить удобство и ясность для жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Одним из предполагаемых изменений будет закрепление за собственником квартиры права оформить на себя два парковочных разрешения. Это позволит жителям иметь возможность парковки для своих автомобилей без дополнительных сложностей.

Также планируется упростить процедуру подачи документов на оформление разрешений. Жители смогут использовать электронные документы через портал "Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге". Это значительно ускорит процесс оформления и сделает его более удобным для граждан.

Ранее сообщалось, что расширение зон платной парковки затронет два района Петербурга.

Фото: Piter.TV