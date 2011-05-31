Расширение зон платной парковки затронет два района Петербурга

Начальная цена контракта на проведение работ составляет 16,1 млн рублей.

В Северной столице расширят перечень улиц с платной парковкой. Соответствующий тендер объявило СПб ГКУ "Городской центр управления парковками". Судя по техзаданию, представленному на портале госзакупок, подрядчику предстоит оборудовать платную стоянку на 29-и участках улично-дорожной сети. Начальная цена контракта составляет 16,1 млн рублей.

В частности, платная парковка планируется на Кирочной и Новгородской улицах, площади Восстания, части Суворовского проспекта, переулка Радищева, набережной канала Грибоедова, Обводного канала, Адмиралтейской и Воскресенской набережных.

В СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" пояснили, что на всех перечисленных адресах ещё долго ждать установки паркоматов. После обследования участков в декабре 2023 года начнётся разработка проектных решений по внедрению платных парковок, который будет длиться до октября 2024 года.

Ранее Бастрыкин обратил внимание на нелегальную парковку, организованную мигрантами в Петербурге.

Фото: Piter.TV