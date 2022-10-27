Бастрыкин обратил внимание на нелегальную парковку, организованную мигрантами в Петербурге

Руководитель поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на организацию нелегальной платной парковки на придомовой территории в городе на Неве. Соответствующую жалобу направили петербуржцы, сообщив, что стоянка была организована мигрантами. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Горожане указали на то, что организаторы парковки угрожали местным жителям, которые отказались пользоваться навязанной услугой, занимались насилием и прочей чужого имущества. Правоохранители при этом бездействовали.

Бастрыкин в ответ на обращение поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело по данному факту.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием беременной женщины и электросамоката.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)