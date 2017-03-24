Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием беременной женщины и электросамоката

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования беременной женщины в ДТП с электросамокатом в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 4 ноября.
Авария произошла 31 октября. Неизвестный на электросамокате сбил 25-летнюю беременную женщину и скрылся. Пострадавшую госпитализировали.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Пресс-служба СК РФ
Ранее мы рассказывали о том, что водитель сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на проспекте Науки.
Фото: Piter.TV
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