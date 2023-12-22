Задержан водитель, открывший стрельбу в дорожном конфликте на Лиговском проспекте

У мужчины изъяли "травмат".

Полицейские Фрунзенского района задержали водителя Mercedes, который стрелял из "травмата" в дорожном конфликте на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 1 мая.

Напомним, вечером 28 апреля в полицию поступила информация о том, что в ходе дорожного конфликта у дома 271 по Лиговском проспекту управлявший автомобилем Mercedes выстрелил в воздух из травматического пистолета и скрылся с места происшествия. Личность предполагаемого стрелка была оперативно установлена. Им оказался 26-летний горожанин, проживающий на Сиреневом бульваре. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

У дома 271 по Лиговскому проспекту 29 апреля подозреваемого задержали. У него изъяли "травмат".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья по семейной паре.

Фото: Piter.TV