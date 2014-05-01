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Вчера, 15:16
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В Петербурге пресекли работу подпольного казино на Лиговском проспекте

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В игровом зале установили 51 автомат.

Полицейские Адмиралтейского района пресекли работу подпольного казино, которое неоднократно меняло адреса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Очередную точку обнаружили в квартире на Лиговском проспекте. В момент проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении находились четыре администратора и шесть игроков. Всех четверых задержали, еще семерых предполагаемых работников поймали в их домах. 

В игровом зале установили 51 автомат, на складе на Лесопарковой улице хранились еще 160 аппаратов. Всего изъяли 211 игровых автоматов, ноутбуки с клиентскими базами, телефоны и флеш-накопители. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге проверили свыше 10,5 тыс. машин такси и автобусов. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: казино, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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