В Петербурге пресекли работу подпольного казино на Лиговском проспекте

В игровом зале установили 51 автомат.

Полицейские Адмиралтейского района пресекли работу подпольного казино, которое неоднократно меняло адреса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Очередную точку обнаружили в квартире на Лиговском проспекте. В момент проведения оперативно-следственных мероприятий в помещении находились четыре администратора и шесть игроков. Всех четверых задержали, еще семерых предполагаемых работников поймали в их домах.

В игровом зале установили 51 автомат, на складе на Лесопарковой улице хранились еще 160 аппаратов. Всего изъяли 211 игровых автоматов, ноутбуки с клиентскими базами, телефоны и флеш-накопители.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге проверили свыше 10,5 тыс. машин такси и автобусов.

Видео: пресс-служба МВД России