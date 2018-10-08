С начала года в Петербурге проверили свыше 10,5 тыс. машин такси и автобусов

Особое внимание уделялось выявлению нелегальных перевозчиков.

С начала текущего года Межведомственная транспортная комиссия провела более 500 рейдов в Петербурге. Специалисты проверили свыше 10,5 тыс. транспортных средств, рассказали в городском комитете по транспорту 14 июля.

Особое внимание уделялось выявлению нелегальных перевозчиков. В результате 73 автомобиля такси были изъяты и отправлены на специализированную стоянку. Также возбудили 138 дел об административных правонарушениях по ст. 11.14.1 и 12.31.1 КоАП РФ и ст. 41-1 закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Петербурге" в отношении перевозчиков и 79 дел – на таксистов.

Значительная часть мероприятий проводилась в районе аэропорта Пулково. За неправильную парковку к ответственности привлечены около 11,5 тыс. водителей, 13 ТС эвакуировали. Затем проверили порядка 20 автобусов, перевозивших детей. Всего выявили пять нарушений.

Ранее на Piter.TV: за полгода на парковках Петербурга выявили более 8 тыс. авто без номеров.

Фото: Piter.TV