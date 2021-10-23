За полгода на парковках Петербурга выявили более 8 тыс. авто без номеров

Всего провели 4,3 тыс. профилактических бесед с водителями о правилах пользования парковочным пространством.

За первые шесть месяцев пешие инспекторы выявили 23,7 тыс. автомобилей без номеров или со скрытыми государственными знаками в Петербурге. Работы проводились в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, рассказали в городском комитете по транспорту.

Закрыли регистрационные знаки 15,7 тыс. владельцев машин, свыше 8 тыс. транспортных средств припарковались вовсе без номеров. Кроме того, обнаружили 2 тыс. авто на парковочных местах для инвалидов, 367 ТС не были включены в Федеральный реестр инвалидов.

Всего за полгода провели 4,3 тыс. профилактических бесед с водителями о правилах пользования парковочным пространством.

Пешие инспекторы продолжают ежедневный мониторинг улиц и очистку регистрационных знаков для корректной работы системы фото- и видеофиксации. Комитет по транспорту

Ранее на Piter.TV: за полгода с петербургских улиц эвакуировали более 600 разукомплектованных авто.

Фото: Piter.TV