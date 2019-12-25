За полгода с петербургских улиц эвакуировали более 600 разукомплектованных авто

Эвакуацией занимается ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

За первые шесть месяцев 2026 года с петербургских улиц эвакуировали 609 разукомплектованных транспортных средств. Большая часть из них – легковушки (539 штук), рассказали в комитет по транспорту города 9 июля.

Эвакуацией занимается ГКУ "Агентство внешнего транспорта". Семь эвакуаторов ежедневно вывозят в среднем по шесть брошенных машин. Такие автомобили занимают парковочные места, мешают проезду экстренных служб и коммунальной техники, а также создают пожарную и экологическую опасность.

Оставить обращение по вопросу эвакуации разукомплектованного ТС можно через портал "Наш Петербург" или районную администрацию.

Ранее на Piter.TV: в 2025 году парковки пополнили петербургский бюджет на 6,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга (архив)