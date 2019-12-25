В 2025 году парковки пополнили петербургский бюджет на 6,1 млрд рублей

На перехватывающих парковках заработали 16,2 млн рублей, еще 141 млн рублей принесли городские стоянки.

За прошлый год Петербург заработал на перехватывающих парковках 16,2 млн рублей. Еще 141 млн рублей принесли городские стоянки, рассказал директор ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" Михаил Курдяев в рамках пресс-конференции ТАСС.

А если ориентироваться на данные "Единого городского парковочного пространства", то показатели будут более серьезными. За парковочные разрешения заработано 177 млн рублей, 417 млн рублей получили от абонементов, еще 5,5 млрд рублей Северная столица заработала на платных стоянках от почасовой оплаты.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге уточнили правила парковки во дворах с июля.

Фото: Piter.TV