В ГД предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех регионах

"Новые люди" привели в пример опыт Москвы и Санкт-Петербурга.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили российскому министру по транспорту Андрею Никитину ввести месячные абонементы на платную парковку по всей территории страны. Текст соответствующего обращения парламентарии из нижней палаты направили в адрес руководителя профильного ведомства из федерального правительства. Документ пресс-служба политических деятелей также распространила по СМИ. Законодатели пояснили, что сейчас в Москве и Санкт-Петербурге автомобилисты могут приобрести парковочный абонемент на месяц.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязанности предусматривать месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. текст обращение депутатов ГД РФ

Авторы запроса считают, что документ может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны или нескольких зон При этом его стоимость и территория действия могут определяться регионом или муниципальным образованием с учетом транспортной ситуации, уровня потребительского спроса и задач регулирования парковочного пространства.

В Петербурге число льготных парковок для электромобилей выросло в 5 раз.

Фото: Piter.tv