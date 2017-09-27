В Петербурге уточнили правила парковки во дворах с июля

Поправки в городской закон уточнили формулировки: теперь стоянка у парадных и контейнерных площадок во дворах запрещена. Штрафы для физических лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге с 5 июля вступили в силу изменения в правилах парковки транспортных средств во дворах жилых домов. Соответствующие поправки в городской закон подписал губернатор Александр Беглов, а ранее их одобрили депутаты Законодательного собрания.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции пояснили, что ключевое нововведение — замена термина "перегораживание" на более широкое понятие "размещение". Это значит, что теперь любая стоянка автомобилей рядом с парадными входами или мусорными контейнерами запрещена. Исключение сделано только для машин экстренных служб.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 40 тысяч, для юридических — от 150 до 500 тысяч рублей.

Ранее, в начале июня, в городе уже упростили порядок установки шлагбаумов во дворах. Тогда в комитете имущественных отношений пояснили, что такая мера стала ответом на многочисленные жалобы жильцов на хаотичную парковку после введения платных зон.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV