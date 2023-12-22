В результате ДТП на Калужском шоссе в Москве пострадали трое подростков

Известно, что за рулем автомобиля находился 17-летний юноша.

На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех несовершеннолетних. Известно, что за рулем автомобиля находился 17-летний подросток, пишет телеканал "360" 1 мая.

Водителю машины диагностировали черепно-мозговую травму, 16-летнему пассажиру – ушиб грудной клетки. У еще одного 17-летнего юноши подозревают перелом правого бедра.

Известно, что в момент аварии в автомобиле взрослых не было. Подростки катались на иномарке Mazda.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что после наезда машины Ford Kuga на люк в Пушкине пострадала 13-летняя школьница. Девочку доставили в городское медицинское учреждение с множественными ушибами в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV