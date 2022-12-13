В ДТП на улице Ленсовета пострадала школьница

Десятиклассницу сбила иномарка на дворовой территории.

Утром вторника, 31 января, на улице Ленсовета произошло ДТП, в результате которого пострадала десятиклассница. Как стало известно Piter.TV, школьницу сбила иномарка на территории двора.

Как удалось установить, 35-летний водитель Volkswagen Touareg сбил двигавшуюся в попутном направлении 17-летнюю девушку-пешехода. Десятиклассница была госпитализирована в состоянии средней тяжести с закрытым переломом нижней правой малой берцовой кости со смещением.

Мужчина за рулём Volkswagen за 2022-2023 г.г. привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 12 раз.

Ранее мы сообщили о том, что женщина-водитель погибла в ДТП с большегрузом на трассе "Вологда-Новая Ладога".

Фото: Piter.TV