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В ДТП на улице Ленсовета пострадала школьница
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В ДТП на улице Ленсовета пострадала школьница

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Десятиклассницу сбила иномарка на дворовой территории.

Утром вторника, 31 января, на улице Ленсовета произошло ДТП, в результате которого пострадала десятиклассница. Как стало известно Piter.TV, школьницу сбила иномарка на территории двора.

Как удалось установить, 35-летний водитель Volkswagen Touareg сбил двигавшуюся в попутном направлении 17-летнюю девушку-пешехода. Десятиклассница была госпитализирована в состоянии средней тяжести с закрытым переломом нижней правой малой берцовой кости со смещением.

Мужчина за рулём Volkswagen за 2022-2023 г.г. привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 12 раз.

Ранее мы сообщили о том, что женщина-водитель погибла в ДТП с большегрузом на трассе "Вологда-Новая Ладога".

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с несовершеннолетним, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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