Женщина-водитель погибла в ДТП с большегрузом на трассе "Вологда-Новая Ладога"

Жертва аварии ехала из Ленобласти домой в Вологду.

В понедельник, 30 января, на трассе "Вологда-Новая Ладога" в Тихвинском районе 47-ого региона случилось смертельное ДТП. Авария привела к гибели 43-летней жительницы Вологодской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Погибшая управляла Renault Sandero. Она направлялась в сторону Вологды, но не справилась с управлением, выехав на полосу встречного движения, где столкнулась с большегрузом Volvo FH. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД РФ по Тихвинскому району Ленобласти.

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Фото: Piter.TV