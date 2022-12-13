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Утреннее ДТП на Витебском проспекте собрало 1,5-километровую пробку

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Судя по карте, пробка растянулась от станции метро "Купчино" и составила 1,57 километра. 

Во вторник, 31 января, утреннее ДТП на Витебском проспекте собрало 1,5-километровую пробку. Об этом рассказал читатель Piter.TV.

Дорогу на Витебском проспекте (недалеко от перекрестка с улицей Орджоникидзе) не поделили легковушка и грузовой автомобиль. Авария заняла весь центральный ряд. Судя по карте, пробка растянулась от станции метро "Купчино" и составила 1,57 километра. 

При этом, сразу после аварии дорога совершенно свободна для движения. По данным на 8:00, на месте не было сотрудников ДПС. 

Видео: Piter.tv

Теги: витебский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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