Судя по карте, пробка растянулась от станции метро "Купчино" и составила 1,57 километра.

Во вторник, 31 января, утреннее ДТП на Витебском проспекте собрало 1,5-километровую пробку. Об этом рассказал читатель Piter.TV.

Дорогу на Витебском проспекте (недалеко от перекрестка с улицей Орджоникидзе) не поделили легковушка и грузовой автомобиль. Авария заняла весь центральный ряд. Судя по карте, пробка растянулась от станции метро "Купчино" и составила 1,57 километра.

При этом, сразу после аварии дорога совершенно свободна для движения. По данным на 8:00, на месте не было сотрудников ДПС.

Видео: Piter.tv