Из горевшей квартиры на Витебском проспекте спасли девять кошек и собаку

Во время пожара из квартиры на Витебском проспекте в Московском районе эвакуировали домашних питомцев. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Инцидент произошел еще 6 ноября. Огонь охватил 4 "квадрата" в "трешке". В процессе тушения спасли девять кошек и собаку, большую часть из них буквально вернули к жизни. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.
МЧС Петербурга напоминает: не оставляй без присмотра включенные электроприборы, выключай технику на ночь и уходя из дома, используй исправное электрооборудование, следи за состоянием проводки, не перегружай электросеть.
Видео: пресс-служба МЧС России
