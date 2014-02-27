Из горевшей квартиры на Витебском проспекте спасли девять кошек и собаку

Огонь охватил 4 "квадрата" в "трешке".

Во время пожара из квартиры на Витебском проспекте в Московском районе эвакуировали домашних питомцев. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел еще 6 ноября. Огонь охватил 4 "квадрата" в "трешке". В процессе тушения спасли девять кошек и собаку, большую часть из них буквально вернули к жизни. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

МЧС Петербурга напоминает: не оставляй без присмотра включенные электроприборы, выключай технику на ночь и уходя из дома, используй исправное электрооборудование, следи за состоянием проводки, не перегружай электросеть. Пресс-служба МЧС

Ранее на Piter.TV: на Краснопутиловской горела трансформаторная подстанция.

Видео: пресс-служба МЧС России