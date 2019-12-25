На ЗСД и Витебском проспекте временно перекроют движение ночью

В Петербурге перекроют съезды на ЗСД и ограничат проезд по крупным улицам.

В Петербурге временно ограничат движение на ряде магистралей, включая Западный скоростной диаметр, Витебский и Лиговский проспекты. Об этом сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

С 23:00 21 октября до 6:00 22 октября будет закрыт въезд с Благодатной улицы на ЗСД при движении в южном направлении. А с 23:00 22 октября до 6:00 23 октября перекроют съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Кроме того, с 22 по 30 октября вводятся ограничения движения на юге города из-за проведения дорожных работ и установки временных ограждений. Частично ограничат проезд по Витебскому проспекту на участке от Заставской улицы до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице — от Парковой до Лиговского проспекта, а также на пересечении Лиговского проспекта с Воздухоплавательной улицей.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в схеме движения.

Фото: Piter.TV