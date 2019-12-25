На Невском проспекте восстановили движение после сбоя светофора

Неисправность на перекрёстке Невского и Фонтанки вызвала крупную пробку.

В центре Петербурга днём образовалась серьёзная пробка из-за неисправности светофора на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки. После вмешательства специалистов движение на участке восстановлено.

На перекрёстке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днём 10 октября образовался значительный транспортный затор. Причиной стало отключение светофорного объекта, что вызвало затруднение движения в нескольких направлениях. Очевидцы сообщили о неполадке в социальных сетях около полудня. В компании "Россети Ленэнерго" подтвердили информацию и сообщили, что аварийная бригада оперативно прибыла на место для проведения ремонтных работ.

В результате специалисты восстановили подачу электроэнергии, и движение на участке было нормализовано. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на данный момент перекрёсток свободен от заторов, дорожная обстановка оценивается как стабильная.

