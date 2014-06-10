На переходе через Новоладожскую улицу появился светофор

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в Петроградском районе на оживленном участке установили светофор. Об этом сообщили в Смольном 11 сентября.
Регулировщик появился на переходе через Новоладожскую улицу возле перекрестка с Пионерской улицей. Об установке попросил многодетный отец на личном приеме горожан в феврале.
Рядом с перекрестком возведены социальные объекты, в том числе школа.
Ранее мы рассказывали о том, что Петербург усилит безопасность дорог с помощью восьми новых светофоров.
Фото: пресс-служба Смольного
