На переходе через Новоладожскую улицу появился светофор

Рядом с перекрестком возведены социальные объекты, в том числе школа.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в Петроградском районе на оживленном участке установили светофор. Об этом сообщили в Смольном 11 сентября.

Регулировщик появился на переходе через Новоладожскую улицу возле перекрестка с Пионерской улицей. Об установке попросил многодетный отец на личном приеме горожан в феврале.

Фото: пресс-служба Смольного