На переходе через Новоладожскую улицу появился светофор
Сегодня, 15:59
Рядом с перекрестком возведены социальные объекты, в том числе школа.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в Петроградском районе на оживленном участке установили светофор. Об этом сообщили в Смольном 11 сентября. 

Регулировщик появился на переходе через Новоладожскую улицу возле перекрестка с Пионерской улицей. Об установке попросил многодетный отец на личном приеме горожан в феврале. 

Рядом с перекрестком возведены социальные объекты, в том числе школа. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург усилит безопасность дорог с помощью восьми новых светофоров. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: петроградский район, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

