Петербург усилит безопасность дорог с помощью восьми новых светофоров

1931 светофор работает в Петербурге.

Власти Петербурга планируют установить восемь новых светофоров и модернизировать 37 существующих до конца 2025 года – сообщает комитет по транспорту.

В ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" заявили, что в городе работает 1931 светофор. Из них 1642 (85%) подключены к Автоматизированной системе управления дорожным движением.

В 2025 году в Петербурге уже установили дополнительные светофоры Т7 и автономные импульсные индикаторы на 51 пешеходном переходе. Теперь такие устройства работают на 1125 переходах.

О сбоях в работе светофоров можно сообщать в диспетчерскую службу по телефону 576-01-91.

Ранее сообщалось, что ТЦ "Софийский" на Южном шоссе выставлен на продажу за 670 млн рублей.

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