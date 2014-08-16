В 2026 году в Петербурге установят 54 новых и модернизированных светофорных объектов

В настоящее время на улицах и дорогах города функционируют 1946 светофорных устройств, из которых 86% (1671 единица) интегрированы в автоматизированную систему управления.

В 2026 году в Петербурге планируется расширение и модернизация Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) путём установки и обновления 54 светофорных объектов. Выполнять работы будет организация, подчинённая Комитету по транспорту Санкт-Петербурга — Городское казённое учреждение "Дирекция по организации дорожного движения". Об этом информирует "Петербургский дневник".

В рамках проекта в девяти городских районах появятся 22 новых светофора. Одним из мест станет приморский район, где на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Плесецкой улицы временное устройство, установленное по распоряжению губернатора Александра Беглова, сменится постоянным объектом.

Ещё 22 существующих светофора пройдут модернизацию в семи районах, а десять точек получат новое оснащение для интеграции в единую систему АСУДД. Благодаря этому удастся оперативно мониторить функционирование светофоров и своевременно изменять их режимы в зависимости от текущих дорожных условий.

В настоящее время на улицах и дорогах города функционируют 1946 светофорных устройств, из которых 86% (1671 единица) интегрированы в автоматизированную систему управления. Эта мера способствует повышению комфорта и безопасности передвижения, а также эффективному распределению трафика на магистралях большого города.

