В Петербурге водителей автобусов обучили работе с пассажирами-инвалидами

В Северной столице почти 120 водителей общественного транспорта прошли обучение по обслуживанию маломобильных пассажиров.

В Санкт-Петербурге водителей автобусов обучили корректному обслуживанию пассажиров с инвалидностью. В Комитете по транспорту города сообщили, что в 2025 году специальную подготовку прошли 119 сотрудников "Пассажиравтотранса".

В ведомстве уточнили, что почти весь наземный общественный транспорт города адаптирован для маломобильных граждан. Все автобусы и троллейбусы являются низкопольными, а 82,8 % трамваев оснащены выдвижными аппарелями, аудиоинформаторами и бегущими строками. Кроме того, весь электротранспорт и станции метрополитена работают с системой звукового ориентирования "Говорящий город", при этом автобусы поэтапно оснащаются ее обновленной версией.

В Смольном отметили, что для водителей проводятся специальные тренинги, направленные на внимательное и тактичное взаимодействие с незрячими пассажирами и людьми с ограниченной подвижностью. В 2026 году аналогичное обучение планируется провести еще для 100 сотрудников. Доступность петербургского метрополитена обеспечивается благодаря специальному оборудованию и работе Дистанции обеспечения мобильности пассажиров. За прошлый год сотрудники службы сопроводили пассажиров с инвалидностью более 490000 раз.

Также в 2025 году СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" понизило бордюрный камень в 115 местах и установило около 100 звуковых светофоров на 18 перекрестках. В зонах платной парковки дополнительно оборудовали 175 специальных машино-мест для водителей с инвалидностью.

Фото: Комтранс