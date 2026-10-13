"Умные" светофоры с таймером и голосовым оповещением появились на проспекте Пятилеток

Для управления потоками смонтированы современные дорожные контроллеры, оборудование связи и детекторы транспорта.

В Невском районе Петербурга введены в эксплуатацию два новых светофорных объекта. Современными системами дорожных регулировщиков оснастили пешеходные переходы на проспекте Пятилеток у домов №8 и №16. Установку оборудования по заказу СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" прокомментировал сегодня Комитет по транспорту города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Новые переходы оборудованы "умными" светофорами, которые включают в себя таймер обратного отсчёта времени, кнопку вызова для пешеходов, а также голосовые и звуковые сигналы, информирующие о возможности перехода.

Для управления потоками смонтированы современные дорожные контроллеры, оборудование связи и детекторы транспорта. Кроме того, перед самими переходами установлены тактильные наземные указатели направляющего типа с продольными рифами, предназначенные для безопасного передвижения маломобильных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут приостановить работу роботов-курьеров из-за угрозы безопасности.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга