В Петербурге могут приостановить работу роботов-курьеров из-за угрозы безопасности

В Петербурге работают 350 роботов-курьеров, но эксперимент могут свернуть.

Власти Петербурга смогут приостанавливать эксперимент с роботами-курьерами, если их использование приведет к гибели людей или причинению вреда здоровью. Об этом "КП-Петербург" сообщил председатель комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

По словам депутата, федеральный центр утвердил новые правила проведения эксперимента. Теперь гражданская ответственность роботов-доставщиков застрахована на 500 тыс. рублей. Кроме того, город получил право приостанавливать проект на своей территории в случае серьезных происшествий с участием роверов.

При этом, как отметил Цивилев, пока остается нерешенным вопрос оформления инцидентов, при которых роботы повреждают автомобили. По его словам, сотрудники Госавтоинспекции не всегда понимают, как фиксировать подобные случаи, даже если произошедшее попало на видео.

Роботы-доставщики работают в Петербурге с 2025 года. Сейчас в городе насчитывается 350 роверов, которые с момента запуска эксперимента совершили 173 215 поездок.

В сентябре 2026 года зону роботизированной доставки расширили на Центральный район. До этого роверы работали в Приморском, Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском, Выборгском и Невском районах.

Ранее мы сообщали, что в Мурино столкнулись робот-доставщик и Toyota.