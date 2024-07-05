Мужчина попытался обокрасть аптеку на Невском на 6 тыс. рублей
Сегодня, 14:47
Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, который обокрал аптеку на Невском проспекте. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 15 апреля в полицию обратился персонал, заявивший, что один из посетителей пытался похитить товар. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Злоумышленником оказался 44-летний правонарушитель: он хотел забрать косметику общей стоимостью свыше 6 тыс. рублей. 

Задержанного увезли в 76-й отдел, похищенное было изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково официантка вип-зала обокрала клиента на 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

