Мужчина попытался обокрасть аптеку на Невском на 6 тыс. рублей

Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, который обокрал аптеку на Невском проспекте. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 15 апреля в полицию обратился персонал, заявивший, что один из посетителей пытался похитить товар. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Злоумышленником оказался 44-летний правонарушитель: он хотел забрать косметику общей стоимостью свыше 6 тыс. рублей.

Задержанного увезли в 76-й отдел, похищенное было изъято.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково официантка вип-зала обокрала клиента на 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: пресс-служба Росгвардии