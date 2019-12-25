Официантка вип-зала в Пулково обокрала клиента на 25 тыс. рублей
Сегодня, 10:27
Официантка вип-зала в Пулково обокрала клиента на 25 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу денег в вип-зале аэропорта Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 16 апреля. 

В дежурную часть обратился сотрудник торгового предприятия, обслуживающего международный терминал, и заявил о краже 25 тыс. рублей. Подозреваемой оказалась 28-летняя официантка. Она предоставила клиенту предварительный чек на оплату услуг и попросила перевести сумму на ее банковский счет. После этого женщина удалила чек, заменив его на чек с меньшей итоговой суммой, а разницу забрала. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

Фото: Piter.TV 

