Петербуржец обокрал квартиру инженера на 173 тыс. рублей
Сегодня, 10:51
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Правоохранители Невского района задержали местного жителя, который украл сантехнику из квартиры на Фарфоровской улице. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию еще 10 апреля обратился инженер 37 лет. По словам мужчины, в его жилище проник неизвестный и совершил кражу на 173,4 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

На бульваре Красных Зорь по подозрению поймали 32-летнего рецидивиста. Похищенное изъято. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Колпино потратил почти 13 тыс. рублей с чужой банковской карты. Злоумышленник уже имел судимость за наркотики. Заведено дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). 

