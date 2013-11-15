Житель Колпино потратил почти 13 тыс. рублей с чужой банковской карты

Полицейские Колпинского района Петербурга задержали мужчину, который похитил чужую банковскую карту.

По данным МВД России, к правоохранителям 19 марта обратилась 70-летняя женщина, заявившая, что кто-то совершил покупки в различных магазинах, расплатившись ее потерянной картой. В результате действий со счета пенсионерки списались 12,6 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Накануне по подозрению в совершении этого преступления на улице Труда поймали 35-летнего местного жителя. Он уже имел судимость за наркотики.

Фото: Piter.TV