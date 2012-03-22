Посетителя компьютерного клуба на Финляндском вокзале обокрали на 100 тыс. рублей

В отношении парня возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу в компьютерном клубе на Финляндском вокзале. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 26-летний местный житель, заявивший, что его обокрали на 100 тыс. рублей. Денежные средства находились в его куртке на кресле. К похищению причастен 18-летний уроженец Магадана, молодой человек потратил сумму на личные нужды.

В отношении парня возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, в настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: житель Барнаула обокрал магазин в аэропорту Пулково. Сумма причиненного ущерба составила около 5 тыс. рублей.

