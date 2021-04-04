Житель Барнаула обокрал магазин в аэропорту Пулково

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу в магазине в аэропорту Пулково. По информации УТ МВД России по СЗФО, в линейный отдел обратился представитель торговой точки, расположенной в зоне вылета внутренних рейсов. Оттуда пропала косметика.

Было установлено, что к похищению товара причастен 49-летний житель Барнаула. Во время пребывания на территории воздушной гавани он присвоил косметику себе, а потом улетел в родной город. Сумма причиненного ущерба составила около 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

