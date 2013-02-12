Во Всеволожске раскрыта кража из дачного дома

Полиция задержала подозреваемого в краже из частного дома во Всеволожске, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще в сентябре 2025 года к правоохранителям обратился житель Северной столицы с информацией о том, что неизвестный похитил имущество из его дачного дома на улице Культуры. Ущерб составил 24 тыс. рублей.

По подозрению в совершении этого преступления на Магистральной улице поймали 46-летнего рецидивиста. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу часов в Пулково. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

