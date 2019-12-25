Транспортная полиция раскрыла кражу часов в Пулково
Сегодня, 15:30
Дознание линейного отдела МВД России в Пулково возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В аэропорту Пулково транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу часов. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, ущерб составил 10 тыс. рублей. 

В дежурную часть обратился 39-летний местный житель с заявлением о пропаже брендовых часов у 56-летней тещи. Она забыла забрать устройство при прохождении досмотра. В это время 46-летний уроженец Улан-Удэ забрал аксессуар и присвоил его себе. 

Дознание линейного отдела МВД России в Пулково возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Владимирская в Ленобласти раскрыта кража 2 тонн дизеля. Заведено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору). 

