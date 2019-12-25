Транспортная полиция раскрыла кражу часов в Пулково

Дознание линейного отдела МВД России в Пулково возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В аэропорту Пулково транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу часов. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, ущерб составил 10 тыс. рублей.

В дежурную часть обратился 39-летний местный житель с заявлением о пропаже брендовых часов у 56-летней тещи. Она забыла забрать устройство при прохождении досмотра. В это время 46-летний уроженец Улан-Удэ забрал аксессуар и присвоил его себе.

Дознание линейного отдела МВД России в Пулково возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

