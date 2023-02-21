На станции Владимирская в Ленобласти раскрыта кража 2 тонн дизеля

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу дизельного топлива из тепловоза. Задержаны подозреваемые 37, 42 и 47 лет, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Преступление было совершено на станции Владимирская в Гатчинском районе Ленобласти. Один из злоумышленников, воспользовавшись своим служебным положением, вместе со знакомыми, которые подъехали к назначенному месту на машине, подключился к топливной системе локомотива для слива топлива. Довести свой умысел до конца они не смогли. На момент задержания фигуранты слили свыше 2 тонн дизеля, ущерб составил более 143 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору). В отношении мужчин избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: гость, похитивший драгоценности из квартиры знакомой, предстанет перед судом в Петербурге. Он забрал две золотые подвески, цепочку, сережки, бусы из натуральных опалов и серебряное кольцо.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО