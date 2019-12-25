Гость, похитивший драгоценности из квартиры знакомой, предстанет перед судом в Петербурге

Мужчина забрал две золотые подвески, цепочку, сережки, бусы из натуральных опалов и серебряное кольцо.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурант в конце прошлого года, находясь в гостях у знакомой в коммунальной квартире на Северном проспекте, похитил оттуда две золотые подвески, цепочку, сережки, бусы из натуральных опалов и серебряное кольцо, сообщили в надзорном ведомстве 17 марта.

Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 143 тыс. рублей. Злоумышленник признал вину и уточнил, что уже возместил часть средств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

